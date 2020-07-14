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Ростовчанин предложил создать сеть велодорожек по городу

Ростовчанин предложил создать сеть велодорожек по городу
Фото: megapolisonline.ru

Житель Ростова-на-Дону раскритиковал велодорожки, которые проложили в городе “для отчётности”. В ответ он предложил создать целую сеть дорожек для самокатов, роликов, скейтов с помощью компании, имеющей опыт в реализации подобных проектов в Европе. Инициатива была выдвинута на городском сервисе.

Илья Дрямов считает, что для проезда на велосипеде до сих пор нет места на тротуарах. Поэтому ростовчанин предлагает создать целую сеть дорожек.
- Реализовывать проект можно частями. То есть не пытаться сразу найти в бюджете триллионы, а двигаться к цели небольшими, но очевидными отрезками. От Левенцовки до площади К. Макса, от неё до Александровки. Далее Суворовский - площадь Ленина - Ростов Арена, - объясняет инициатор.

Судя по комментариям, жители Ростова сомневаются в возможности создания новых велодорожек. По их мнению, тротуары и так не сильно широкие для прохожих, куда ещё прокладывать отдельные полосы для транспорта. Петиция набрала уже 27 голосов “за” и только один “против”. Чтобы идею рассмотрели в администрации, предложение Ильи Дрямова должно набрать хотя бы 500 голосов.

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