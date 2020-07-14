Ростовчанин предложил создать сеть велодорожек по городу

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Житель Ростова-на-Дону раскритиковал велодорожки, которые проложили в городе “для отчётности”. В ответ он предложил создать целую сеть дорожек для самокатов, роликов, скейтов с помощью компании, имеющей опыт в реализации подобных проектов в Европе. Инициатива была выдвинута на городском сервисе.Илья Дрямов считает, что для проезда на велосипеде до сих пор нет места на тротуарах. Поэтому ростовчанин предлагает создать целую сеть дорожек.Судя по комментариям, жители Ростова сомневаются в возможности создания новых велодорожек. По их мнению, тротуары и так не сильно широкие для прохожих, куда ещё прокладывать отдельные полосы для транспорта. Петиция набрала уже 27 голосов “за” и только один “против”. Чтобы идею рассмотрели в администрации, предложение Ильи Дрямова должно набрать хотя бы 500 голосов.