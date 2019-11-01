Ростовчанка предложила создать новый маршрут от Суворовского до площади Ленина



Жительница Ростова-на-Дону просит создать новый маршрут, соединяющий микрорайон Суворовский и площадь Ленина. Такую петицию оставила Наталья Груздева 1 ноября на популярном сайте городских инициатив.



На сегодняшний день все маршруты, следующие из Суворовского не идут дальше РИИЖТа. Чтобы добраться до проспекта Ворошиловского или площади Ленина, пассажирам придется пересаживаться на другой транспорт, что очень неудобно.



- Также отсутствует маршрут, по которому можно добраться от Вавилова до площади Ленина, - уточняет Наталья. - По обратному направлению (из города в Суворовский через проспект Ворошиловский и далее через площадь Ленина)есть проблемы.



Наталья просит сделать новый маршрут или вернуть транспорт №11, который следовал через Суворовский и проспект Ворошиловский.