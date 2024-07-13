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В Ростовской области мужчина получил ожоги после неудачного приготовления обеда

В Ростовской области мужчина получил ожоги после неудачного приготовления обеда
В Ростовской области 61-летний мужчина пострадал во время пожара. Об этом 13 июля сообщили в ГУ МЧС по региону.

В хуторе Ириновка Зерноградского района 11 июля загорелся дом № 5 на улице Бунина. Мужчина готовил себе обед на плите. В какой-то момент он отвлекся и забыл про готовку.

В результате чего случился пожар. Дончанин пытался справиться с огнём своими силами, но огонь только разгорался. Соседи вызвали пожарных.

На место ЧП приехали 8 пожарных на двух автоцистернах. Спасатели ликвидировали пожар на 12 квадратных метрах. В пожаре сгорела хозпостройка, а 61-летнего мужчину увезли в больницу с ожогами.
Фото: ГУ МЧС по РО
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