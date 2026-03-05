В Ростовской области пенсионные выплаты в марте пройдут по обычному графику

Фото: Donday

Несмотря на длинные выходные в честь Международного женского дня, жители Ростовской области получат свои пенсии согласно установленному графику. Региональное отделение Социального фонда России (СФР) подтвердило, что никаких изменений в порядке выплат не предвидится.Причина такого решения кроется в правилах, регулирующих выплаты пенсий. Если дата поступления средств выпадает на выходной или праздничный день, их перечисляют в предшествующий будний день. Однако, в марте 2026 года, дни выплат пенсий приходятся на рабочие дни, что исключает необходимость корректировки графика.В 2026 году Международный женский день, 8 марта, выпадает на воскресенье. В связи с этим, жители региона будут отдыхать с 7 по 9 марта. После праздничных дней их ожидает четырехдневная рабочая неделя — с 10 по 13 марта.На банковские карты пенсионеры получат средства не позднее 10, 16 или 23 марта, в соответствии с индивидуальным графиком.Через «Почту России» доставка пенсий будет производиться согласно рабочим дням почтовых отделений.В отделении СФР особо отметили, что зачисление средств на счета происходит в течение всего дня. Поэтому, если пенсия не поступила утром, ее следует ожидать до конца рабочего дня.