В Ростове-на-Дону введут новые временные ограничения на парковку с марта

Фото: Donday

С 22 марта по 18 апреля в центральной части Ростова-на-Дону будут действовать временные ограничения на остановку и стоянку транспорта. Эти меры направлены на улучшение транспортной ситуации и повышение пропускной способности городских магистралей.Запретят парковку на проспекте Чехова. Полный запрет на парковку и даже кратковременную остановку введён возле домов №№ 109, 79-81, 82-88, 49, 72, 37/29, 31/81, 27/125. Автомобили, оставленные в этих зонах, будут эвакуированы.Ограничения коснутся участков и на улице Социалистической:- От дома № 215 до улицы 7-го Февраля.- Вдоль дома № 224.- С северной стороны, от ул. 7-го Февраля до переулка Державинского.- От дома № 145 до переулка КрыловскогоНа южной стороне Восточной улицы, от переулка Журавлева до проспекта Кировского, также нельзя будет ни парковаться, ни останавливаться.Нарушителей ждёт эвакуация. Знаки и информационные таблички уже предупреждают о новых правилах. Ограничения действуют до 18 апреля.Администрация города призывает автомобилистов учитывать изменения и заранее планировать маршруты, чтобы избежать неудобств.