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Ростовчанин Баста в дуэте с Анной Дворецкой представили клип на новую композицию

Ростовчанин Баста в дуэте с Анной Дворецкой представили клип на новую композицию
В Сети появился фрагмент клипа на новую песню ростовчанина Басты, записанную в дуэте с Анной Дворецкой.

Композиция «Без тебя» записана в стиле поп-рэпа, популярного в начале нулевых. В клипе много живописных пейзажей, в частности, бескрайней пустыни и заснеженных холмов.

С восходящей звездой Анной Дворецкой Василий Вакуленко сотрудничает уже несколько лет. Девушка участвует в концертах рэпера, исполняя женские партии. Клип на песню «Без тебя» стал дебютной видеоработой для исполнительницы.

Анна известна по участию в различных музыкальных шоу.

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