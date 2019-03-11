Ростовчанин Баста в дуэте с Анной Дворецкой представили клип на новую композицию



В Сети появился фрагмент клипа на новую песню ростовчанина Басты, записанную в дуэте с Анной Дворецкой.



Композиция «Без тебя» записана в стиле поп-рэпа, популярного в начале нулевых. В клипе много живописных пейзажей, в частности, бескрайней пустыни и заснеженных холмов.



С восходящей звездой Анной Дворецкой Василий Вакуленко сотрудничает уже несколько лет. Девушка участвует в концертах рэпера, исполняя женские партии. Клип на песню «Без тебя» стал дебютной видеоработой для исполнительницы.



Анна известна по участию в различных музыкальных шоу.



