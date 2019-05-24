Рэпер из Ростова Баста презентовал новую песню с исполнительницей Straniza



Ростовчанин Баста выпустил новую песню. Новой композицией «Не пара» он поделился на страничке в социальной сети. На семь часов она набрала около 225 000 просмотров.



Песню он исполняет вместе с артисткой Straniza. Дуэт поёт о том, как парень пришёл в клуб и увидел на танцполе красивую девушку. Думая, что не станет ей парой, он боится подойти к красотке.



Straniza – та самая девушка – говорит, что парню не стоит бояться и перестать «тупить» у барной стойки.



Баста – Василий Вакуленко – отметил, что песню «Не пара» уже можно найти в Сети. Поклонники поддержали выход новой песни бурными комментариями. Они дружно сошлись на том, что композиция очень хорошая и является настоящим успехом.