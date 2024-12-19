В Ростовской области запустили фейерверк, несмотря на запрет

Фото: Соцсети

В Волгодонске Ростовской области запустили фейерверк, несмотря на запрет врио губернатора Юрия Слюсаря. Кадрами поделились в соцсетях местные жители.В ночь на 19 декабря раздался оглушительный грохот, который разбудил множество людей. Выяснилось, что это был запущен салют. Хотя в регионе до 1 декабря 2025 года действует ограничение на использование фейерверков.Напомним, что этой же ночью над территорией региона силы ПВО сбили 36 беспилотников. В результате атаки произошло возгорание на заводе нефтепродуктов. Также из-за падения осколков дрона пострадал житель региона.