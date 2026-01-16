Ростовчане выставляют редкие сокровища на онлайн-аукцион

Фото: Авито

Ростовчане все чаще предлагают на продажу уникальные предметы старины через интернет-сервисы. Редакция DonDay изучила самые интересные антикварные лоты, выставленные жителями Ростовской области на популярных онлайн-платформах объявлений. От царской роскоши до книжной мудрости XVIII века – что коллекционируют ростовчане?Свет былой эпохи: хрустальная люстра с царским прошлымВ Ростове-на-Дону выставлена на продажу старинная антикварная люстра из хрусталя, оцененная в 75 тысяч рублей. По словам продавца, этот изысканный предмет интерьера датируется царской эпохой. "Антикварный хрусталь, пики и октагоны аутентичные, немного банили октагонов более позднего периода (буквально несколько камушков), все остальное - полная аутентичность", – говорится в объявлении. Люстра имеет бронзовый каркас, который можно отполировать до золотого блеска. Продавец готов предоставить дополнительные фото и видео по запросу.Мудрость столетий: редкие книги XVIII века и более раннего периодаЦенителей старинной литературы наверняка заинтересует "Пентикостарион" 1706 года, выставленный на продажу за 65 тысяч рублей. "Пентикостарион" (греч. «Пятидесятница») — это греческое название Цветной Триоди, православной богослужебной книги, содержащей службы от Пасхи до Недели Всех Святых. К сожалению, информации о состоянии экземпляра в объявлении крайне мало, но фотографии позволяют оценить его возраст и раритетность.Еще одно заманчивое предложение – книга "Вильгельм" 1793 года, также оцененная в 65 тысяч рублей. Продавец заверяет, что книга находится в удовлетворительном состоянии и все ее страницы на месте. Приятным бонусом является возможность доставки не только по городу и области, но и в другие регионы России.