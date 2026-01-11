Новости
Ростовчане в двух районах остались без воды из-за аварий на водопроводных сетях

Жители Советского и Ворошиловского районов Ростова-на-Дону сегодня столкнулись с временным отсутствием водоснабжения. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своем официальном аккаунте в социальных сетях.

Причиной отключения стали коммунальные аварии, требующие срочного устранения порывов на водопроводных сетях.

- В связи с проведением работ по устранению порывов на водопроводных сетях, по следующим адресам: в Советском районе, просп. Стачки, 215/1, в Ворошиловском районе: ул. Добровольского,14 и просп. Ленина, 47, приостановлено водоснабжение, - сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Восстановление водоснабжения по указанным адресам запланировано на сегодня, 11 января, к 17:00.
Фото: ДонДей
