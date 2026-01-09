Новости
Ростовчане смогут увидеть противостояние Солнца и Юпитера 10 января

Ростовчане смогут увидеть противостояние Солнца и Юпитера 10 января. Где и в котором часу можно увидеть редкое космическое явление, рассказал астроном Николай Дёмин.

Вечером Юпитер появится на востоке и будет виден в созвездии Близнецов. Около полуночи по местному времени он достигнет наивысшей точки и останется на небосводе до утра. С Земли эта планета будет казаться яркой звездой жёлтого цвета, которая не мерцает.

Крупную планету Солнечной системы можно будет наблюдать без оптических приборов.
Фото: https://starwalk.space/
