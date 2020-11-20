Необычайно редкое явление - сближение Юпитера и Сатурна - смогут увидеть жители Дона

Жители Ростовской области смогут наблюдать феноменально редкое явление. В середине декабря Юпитер и Сатурн окажутся на минимальном расстоянии друг от друга. Об этом 24 ноября Rostov.ru сообщил лектор ростовской обсерватории Василий Разумов-Гавашвели.Как рассказал специалист, днем максимального сближения Юпитера и Сатурна станет 21 декабря. Расстояние между планетами составит всего 6 угловых минут (1/10 одного градуса). Увидеть захватывающее зрелище можно спустя час после захода солнца. Для этого нужно повернуться лицом в сторону реки Дон на набережной: с левой стороны окажется луна, а с правой - Сатурн и Юпитер. По словам Василия, яркая луна обычно мешает увидеть астрологические явления, однако в случае с планетами она позволит сориентироваться на небесном пространстве.Для наблюдения подойдет даже обычный бинокль. С помощью него дончане увидят, как яркая точка, похожая на звездочку, разделится на две планеты в окулярах оптического прибора.- Подобные сближения планет происходят каждые 20 лет. Например, 28 мая 2000 года расстояние между ними составляло один градус 11 угловых минут, - рассказал специалист. - Однако настолько близко планеты можно встретить лишь раз в несколько столетий.Специалист также отметил, что сокращение расстояния - очень редкое явление. Звездный период обращения вокруг Солнца у Юпитера составляет 12 лет, а у Сатурна - 30. Поэтому не каждому поколению представляется возможность наблюдать тот момент, когда их движение совпадет.