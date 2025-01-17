Ростовчане смогут увидеть Марс в ночь на 18 января

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Жители Ростова смогут увидеть Марс в ближайшие сутки. Об этом Donday рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени М. Горького Николай Дёмин.Накануне, 16 января, произошло редкое астрономическое явление – противостояние Марса. Это явление, когда огненная планета, Земля и Солнце выстраиваются в одну линию. При этом Земля оказывается посередине. С 17 на 18 января жители увидят, что планета увеличилась примерно в 4 или 5 раз.- В ближайшие дни условия для видимости этой планеты будут наиболее благоприятны. Такие противостояния происходят примерно раз в два года, - рассказал Николай Демин.Отметим, что ранее явления происходили в 2020 и 2022 годах, следующее пройдет в 2027 году.