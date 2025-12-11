Ростовчане просят восстановить заброшенный детсад на Мечникова

Фото: Donday

На улице Мечникова, 77а в Ростове-на-Дону уже несколько лет стоит пустующее двухэтажное здание детского сада «Тополек». Некогда оживленное место с детским смехом и ежедневными заботами сейчас заросло травой, покрыто разбитыми окнами.Жители района с тревогой наблюдают за этим, ведь рядом работают другие детские сады, где не хватает мест и группы переполнены.Построенное еще в 1961 году, здание садика крепкое, в нем тепло зимой, и горожане не понимают, почему оно просто пустует. С этим вопросом люди обратились в администрацию города. Там им сообщили, что здание нуждается в ремонте и идет поиск средств.Жители не понимают, как во время не только переполненных садов, но и борьбы за повышение рождаемости, заботы о детях в Ростове закрываются детские сады.