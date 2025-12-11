Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчане просят восстановить заброшенный детсад на Мечникова

Ростовчане просят восстановить заброшенный детсад на Мечникова

На улице Мечникова, 77а в Ростове-на-Дону уже несколько лет стоит пустующее двухэтажное здание детского сада «Тополек». Некогда оживленное место с детским смехом и ежедневными заботами сейчас заросло травой, покрыто разбитыми окнами.

Жители района с тревогой наблюдают за этим, ведь рядом работают другие детские сады, где не хватает мест и группы переполнены.



Построенное еще в 1961 году, здание садика крепкое, в нем тепло зимой, и горожане не понимают, почему оно просто пустует. С этим вопросом люди обратились в администрацию города. Там им сообщили, что здание нуждается в ремонте и идет поиск средств.

Жители не понимают, как во время не только переполненных садов, но и борьбы за повышение рождаемости, заботы о детях в Ростове закрываются детские сады.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.