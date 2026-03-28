Ростовчане предпочитают покупать куличи к православному празднику – Пасхе. Об этом свидетельствуют результаты опроса редакции DonDay.
За покупку праздничной выпечки проголосовали 45% респондентов. 36% опрошенных все-таки сохранят традицию и приготовят выпечку дома. Остальные 19% не празднуют Пасху.
Вероятно, причиной такого решения стала экономия денег и времени, поскольку приготовление нескольких куличей обойдется почти в тысячу рублей, а сам процесс займет не меньше часа.