Ростовчане пожаловались на разрушенный фонтан в парке Плевен

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Жители Ростова-на-Дону пожаловались на разрушенный фонтан в парке Плевен. Кадры местные жители опубликовали в социальных сетях 18 февраля.Горожане сообщили, что фонтан со скульптурой «Балерина и саксофонист» в плохом состоянии. На кадрах видно, что фасад сооружения откалывается. Все лето фонтан не работал и находился в «заброшенном» состоянии».- Всё лето стоял заброшенный! Хозяевам не стыдно? К чему мы идём? - пишут в соцсетях ростовчане.Отметим, еще летом 2023 года в администрации города сообщали, что фонтан должны отремонтировать. По словам местных властей, ремонт сооружения запланирован на 1 июня, но с того времени ничего не изменилось.Скульптуру «Балерина и саксофонист» установили в Ростове еще в 2008 году. Сначала композиция была сделана в гипсе, но после повреждения работу выполнили из металла.