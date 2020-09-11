Ростовчанин просит сделать хорошее освещение на пешеходных переходах города

Житель донской столицы просит оборудовать на пешеходных переходах города хорошее освещение. В этом Артем Ушаков видит возможность сократить количество ДТП и других происшествий на дороге.Соответствующее предложение появилось на популярном городском портале 13 сентября. Артем пожаловался, что многие пешеходные переходы находятся в кромешной темноте или максимум освещаются мигающими фонарями, которые все равно не помогают ориентироваться на проезжей части. Ситуация ухудшается в плохую погоду.- Особенно когда идет дождь или начинается снег, - сетует ростовчанин. - Вечером из-за плохого освещения слепит встречный автомобиль, свет от фар сильно мешает водителю, и видимость ухудшается. У нас только появляются мигающие пешеходные знаки на солнечных батареях.Артем уверен, что если бы пешеходные переходы были оборудованы хорошим освещением, аварий на дорогах было бы меньше.О светодиодном освещении переходов шла речь еще в 2015 году. Они должны были появиться сначала в центре города, а также на Орбитальной и Совхозной улицах. В планах было постепенно оборудовать все переходы освещением, однако спустя пять лет мы наблюдаем прячущиеся в темноте переходы, которые способствуют аварийным ситуациям на дорогах.