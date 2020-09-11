Ростовчанин просит сделать хорошее освещение на пешеходных переходах города
Житель донской столицы просит оборудовать на пешеходных переходах города хорошее освещение. В этом Артем Ушаков видит возможность сократить количество ДТП и других происшествий на дороге.
Соответствующее предложение появилось на популярном городском портале 13 сентября. Артем пожаловался, что многие пешеходные переходы находятся в кромешной темноте или максимум освещаются мигающими фонарями, которые все равно не помогают ориентироваться на проезжей части. Ситуация ухудшается в плохую погоду.
- Особенно когда идет дождь или начинается снег, - сетует ростовчанин. - Вечером из-за плохого освещения слепит встречный автомобиль, свет от фар сильно мешает водителю, и видимость ухудшается. У нас только появляются мигающие пешеходные знаки на солнечных батареях.
Артем уверен, что если бы пешеходные переходы были оборудованы хорошим освещением, аварий на дорогах было бы меньше.
О светодиодном освещении переходов шла речь еще в 2015 году. Они должны были появиться сначала в центре города, а также на Орбитальной и Совхозной улицах. В планах было постепенно оборудовать все переходы освещением, однако спустя пять лет мы наблюдаем прячущиеся в темноте переходы, которые способствуют аварийным ситуациям на дорогах.