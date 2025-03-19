Ростовчане пожаловались на работу лихачей – водителей автобусов

Фото: Rostov.ru

Ежегодно жителей Ростова не устраивает ситуация с общественным транспортом в городе. Кроме недовольства из-за нерегулярного графика движения маршрутов, огромных очередей и часов ожидания в попытках уехать домой или на работу, людей волнуют водители-лихачи.Жители обрушились с возмущениями после аварии 19 марта с двумя автобусами. На проспекте Стачки один автобус на полном ходу врезался в другой. В результате ДТП пострадали восемь человек.Публикации об аварии и видео облетели местные паблики. Ситуацию даже прокомментировал глава города Александр Скрябин. Под публикацией жители оставили массу гневных комментариев с жалобами на водителей, которые устраивают гонки на общественном транспорте.- Автобусы № 26, № 71 и другие по этому маршруту постоянно обгоняют друг друга и другие машины на огромной скорости. Устраивают гонки! В салоне все падают. Наказание должно быть самое строгое, уголовное, - пишут пользователи. - Маршрут № 40 без жалоб работать не может. Носятся, как угорелые, опережая впереди идущие автобусы.Теперь люди боятся, что такая же ситуация в любой момент может произойти с ними. Также о безопасности движения беспокоятся не только пассажиры, но и водители автомобилей. Участниками ДТП невольно могут стать они сами. Ситуацию усложняет большой поток машин на Стачки и плохое дорожное покрытие.- Ехать страшно, особенно в сторону Западного (от переходного моста до Бабушкина и перекресток Стачки и Международной). Стачки невозможно пересечь, - рассказали жители.