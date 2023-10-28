Ростовчане штурмуют соцсети губернатора с жалобами на работу автобусов

Фото: Ростов ру.

Жители Ростова массово жалуются на работу общественного транспорта. Устав ждать ответа от администрации города и перевозчика, горожане стали штурмовать соцсети губернатора.В комментариях под его постами люди стали писать о проблемах с общественным транспортом.- Сегодня, впрочем, как и в другие дни, нельзя уехать от Нахичевани до Красноармейской, так как ни 84-го (ждала 20 минут плюс «Яндекс.Карты» пишут, что приедет через 20 минут), ни тем более 98-го автобусов нет. Что за проблемы в Ростове с автобусами? - пожаловалась ростовчанка.Вскоре от администрации города последовал и ответ. Якобы проблемы с транспортом в городе связаны с недовыпуском автобусов, и перевозчики понесут наказание. Однако ростовчане не хотят наказания для водителей, они хотят не ждать на остановке по 40 минут.