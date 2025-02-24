Ростовчане пожаловались на не убранные от снега дороги

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Ростовчане 24 февраля пожаловались на не убранные от снега улицы. О проблемах на дорогах они написали в комментариях и. о. главы администрации города Александра Скрябина.- Микрорайон Чкаловский не почищен от слова совсем. Улицы Орская, Вятская, Сальский, Казахская не тронуты коммунальной техникой. На дорогах – каша, — написал житель донской столицы.Ростовчане сообщают о похожих ситуациях на улицах Малиновского, 339-й Стрелковой Дивизии, а также на проспекте Ленина. По словам людей, добираться до работы было крайне сложно. Это касалось как водителей, так и пешеходов.