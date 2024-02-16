Ростовчане пожаловались на неубранные ветки около детского сада

Фото: Благоустройство города

Ростовчане пожаловались на большое скопление упавших веток около детского сада. О проблеме горожане сообщили на сайте Благоустройства 16 февраля.По словам местных жителей, множество упавших веток коммунальные службы не могут убрать уже больше двух месяцев. Проблема касается улиц Свердловской, 3-5 и Литвинова, 8/1. Особенно ростовчан волнует огромный ствол, который приземлился между жилыми домами и детским садом № 66. Между ними проходят десятки мам с детьми каждый день.Горожане просят администрацию принять меры по уборке растений во избежание несчастного случая.