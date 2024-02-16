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Ростовчане пожаловались на неубранные ветки около детского сада

Ростовчане пожаловались на неубранные ветки около детского сада
Ростовчане пожаловались на большое скопление упавших веток около детского сада. О проблеме горожане сообщили на сайте Благоустройства 16 февраля.

По словам местных жителей, множество упавших веток коммунальные службы не могут убрать уже больше двух месяцев. Проблема касается улиц Свердловской, 3-5 и Литвинова, 8/1. Особенно ростовчан волнует огромный ствол, который приземлился между жилыми домами и детским садом № 66. Между ними проходят десятки мам с детьми каждый день.

Горожане просят администрацию принять меры по уборке растений во избежание несчастного случая.
Фото: Благоустройство города
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