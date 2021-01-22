Ростовчане пожаловалась на самодельную парковку во дворе многоэтажки

Жители Первомайского района Ростова-на-Дону пожаловались на парковку, которая появилась прямо во дворе многоэтажки. Стихийное парковочное место возникло возле дома на улице Думенко.Андрей Колесников живет в доме № 1/6 больше 20 лет. Однажды, выйдя на прогулку с собакой, он наткнулся на ограждение. На территории многоэтажки неизвестные установили столбы с цепями в качестве самодельных загораживающих устройств. Стихийное парковочное место мешало проходу людей к местам общего пользования. Более того, тот, кто посмел припарковаться на огражденной территории, сразу становился участником скандала за лакомое место под домом.Кто установил ограждения на придомовой территории, выяснить так и не удалось. Ни один телефон управляющей компании дома № 1/6 по улице Думенко не отвечает. Тем временем жители многоэтажки не теряют надежды найти владельца стихийной парковки, чтобы узнать, на каком основании во дворе появились ограждения, мешающие проходу людей.По правилам дорожного движения оставить легковую машину или мотоцикл на тротуаре можно, только если рядом есть знак парковки и специальная табличка, которая показывает, как именно можно стоять в этом конкретном месте. Если этих знаков нет, стоянка на тротуаре запрещена. В таком случае нарушителю грозит штраф. Впрочем, как показывает практика, привлечь к ответственности всех нарушителей парковки невозможно.Чтобы наказать автохама, нужно позвонить в полицию. Идеальным вариантом станет приезд сотрудники ДПС, которые сфотографируют авто и оформят необходимые документы. Присутствие заявителя не требуется, то есть можно позвонить и идти дальше по своим делам.