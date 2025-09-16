Новости
Детская площадка на Таганрогской пришла в негодность спустя несколько месяцев после ремонта

В Ростове жители пожаловались на состояние детской площадки на улице Таганрогской. Об этом горожане рассказали в своих соцсетях 15 сентября.

Детскую площадку в районе домов № 124/2 и № 124/3 построили еще в конце 2024 года. Спустя чуть более полугода конструкции уже пришли в негодность. На снимках видно, что в напольном покрытии образовались дыры, доски прогнили, а карусели повалены.

- Не прошло и года, а оборудование площадки большей частью сломано, непригодно к использованию и представляет угрозу для детей. Вероятно, действует какая-либо гарантия на выполненные работы либо кто-то должен присматривать за состоянием площадки? - пишут пользователи в соцсетях.

Благоустройством детской площадки занялись еще при руководстве Логвиненко. Как сообщил бывший мэр города, на благоустройство игровой зоны было выделено 3,4 миллиона рублей.

Местные жители просят привести игровые конструкции в порядок. Родители переживают, что малыши могут получить травму.
Фото: СоцСети
