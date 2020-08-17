Незаконную парковку ликвидировали на улице Таганрогской в Ростове
В Ростове на улице Таганрогской убрали незаконную парковку. Об этом рассказали 19 августа в надзорном ведомстве.
Как стало известно, жители домов на улице Таганрогской пожаловались на незаконную парковку неподалеку от жилого сектора. Прокуратура Октябрьского района решила провести проверку по данному факту. Выяснилось, что парковка образовалась на муниципальной территории.
- В результате принятых мер несанкционированное парковочное пространство ликвидировано, - добавили в прокуратуре района.