Ростовчане поделились кадрами грозы в ночь на 23 апреля
Жители Ростова опубликовали кадры сильной грозы. Снимки местные жители разместили в соцсетях 23 апреля.
По словам горожан, ночью на донскую столицу обрушилась непогода. Около полуночи в небе раздались сильные раскаты грома, сверкали молнии. После этого начался дождь.
- Посреди ночи проснулась от грохота, испугалась, - добавили ростовчане.
Добавим, что днем 23 апреля температура воздуха достигнет +20 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до +10 градусов.