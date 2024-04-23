Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчане поделились кадрами грозы в ночь на 23 апреля

Ростовчане поделились кадрами грозы в ночь на 23 апреля
Жители Ростова опубликовали кадры сильной грозы. Снимки местные жители разместили в соцсетях 23 апреля.

По словам горожан, ночью на донскую столицу обрушилась непогода. Около полуночи в небе раздались сильные раскаты грома, сверкали молнии. После этого начался дождь.

- Посреди ночи проснулась от грохота, испугалась, - добавили ростовчане.

Добавим, что днем 23 апреля температура воздуха достигнет +20 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до +10 градусов.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.