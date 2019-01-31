Ростовчане обнаружили брошенную лошадь на Левом берегу Дона



Ростовчане обнаружили брошенную лошадь на Левом берегу Дона. Бедное животное увидели 2 февраля рядом с мусорным контейнером неподалеку от речного порта, сообщает DonDay.ru.



Грязная белая лошадь искала себе пищу. Вероятно, парнокопытное находится в таком состоянии уже несколько недель. Чтобы не умереть с голоду, умное животное даже научилось вытаскивать из контейнера пакеты с мусором и вытряхивать их. С помощью такого способа лошадь добыла себе немного зерна и полакомилась им.



К счастью, помочь исхудавшему животному решил ростовчанин Николай. Заметив видео с брошенным млекопитающим, он решил приютить лошадь на своей небольшой ферме под Азовом. Сейчас он ищет специальный прицеп-коневоз для перевозки парнокопытного к себе.



О найденном животном Николай планирует сообщить полицейским. Если хозяева лошади не объявятся, то ростовчанин оставит ее себе.

