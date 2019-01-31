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Ростовчане обнаружили брошенную лошадь на Левом берегу Дона

Ростовчане обнаружили брошенную лошадь на Левом берегу Дона
Ростовчане обнаружили брошенную лошадь на Левом берегу Дона. Бедное животное увидели 2 февраля рядом с мусорным контейнером неподалеку от речного порта, сообщает DonDay.ru.

Грязная белая лошадь искала себе пищу. Вероятно, парнокопытное находится в таком состоянии уже несколько недель. Чтобы не умереть с голоду, умное животное даже научилось вытаскивать из контейнера пакеты с мусором и вытряхивать их. С помощью такого способа лошадь добыла себе немного зерна и полакомилась им.

К счастью, помочь исхудавшему животному решил ростовчанин Николай. Заметив видео с брошенным млекопитающим, он решил приютить лошадь на своей небольшой ферме под Азовом. Сейчас он ищет специальный прицеп-коневоз для перевозки парнокопытного к себе.

О найденном животном Николай планирует сообщить полицейским. Если хозяева лошади не объявятся, то ростовчанин оставит ее себе.

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