Ростовчане не могут уехать вечером домой из-за нехватки водителей автобусов

По факту недовыпуска транспортных средств на линию в отношении перевозчиков применяются штрафные санкции.

Фото: Дондей

Жители Ростова-на-Дону не могут уехать вечером домой из-за нехватки водителей автобусов. На проблему горожане пожаловались в городскую администрацию.По словам людей, маршрут № 33 волшебным образом исчез, не добравшись до конечной остановки. А что касаемо автобуса № 63, тот, вообще, как в мультике — вот он есть, и вот его нет.Местные власти заявили, что проблема связана с острой нехваткой водителей на данных маршрутах. В связи с этим увеличивается время ожидания на остановках, и рано заканчивается работа в вечернее время.Но, к сожалению, штрафы для транспортных компаний за невыполнение плана по выпуску транспортных средств не приносят ожидаемых результатов.