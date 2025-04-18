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Ростовчане не могут уехать вечером домой из-за нехватки водителей автобусов

Ростовчане не могут уехать вечером домой из-за нехватки водителей автобусов
Жители Ростова-на-Дону не могут уехать вечером домой из-за нехватки водителей автобусов. На проблему горожане пожаловались в городскую администрацию.

По словам людей, маршрут № 33 волшебным образом исчез, не добравшись до конечной остановки. А что касаемо автобуса № 63, тот, вообще, как в мультике — вот он есть, и вот его нет.

Местные власти заявили, что проблема связана с острой нехваткой водителей на данных маршрутах. В связи с этим увеличивается время ожидания на остановках, и рано заканчивается работа в вечернее время.

По факту недовыпуска транспортных средств на линию в отношении перевозчиков применяются штрафные санкции.


Но, к сожалению, штрафы для транспортных компаний за невыполнение плана по выпуску транспортных средств не приносят ожидаемых результатов.
Фото: Дондей
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