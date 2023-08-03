Власти Ростова заявили о стабилизации ситуации с выпуском автобусов на линию

Фото: Rostov.ru.

Власти Ростова экстренно приняли меры по стабилизации ситуации с выпуском на линию общественного транспорта. Об этом 3 августа сообщили в городской администрации.После жалоб пассажиров на недостаточное количество автобусов в мэрии провели заседание рабочей группы по нормализации транспортного обеспечения. Среди участников были все 12 транспортных компаний, обслуживающих муниципальные маршруты в донской столице.Как выяснилось, причиной недовыпуска автобусов стал дефицит водителей у перевозчиков. Транспортным компаниям поручили привлечь водителей межмуниципальных маршрутов, откорректировать графики сменности и отпусков.С 3 августа заместитель главы администрации по транспорту и директор дептранса взяли на личный контроль выпуск подвижного состава на линию.Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко отметил, что ситуация уже стабилизируется и в ближайшее время достигнет плановых показателей.