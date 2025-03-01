Жители Ростова вышли на тонкий лед Северного водохранилища

Фото: DonDay

В Ростове жители вышли на тонкий лед Северного водохранилища. Около 10 человек устроили променад рядом со смотровой площадкой «Кувшинка» 1 марта. Об этом пишет DonDay.По информации издания, часть людей остались рядом с берегом, остальные решили проверить припай в центре водоема. Однако местами лед не выглядит надежным. Ростовчане прогуливаются по замерзшей поверхности на свой страх и риск.Напомним, что 24 февраля в Таганрогском заливе утонул 64-летний мужчина. Он провалился под лед, когда катался на коньках.