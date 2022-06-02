Ростовчан возмутили дети, купающиеся в фонтане на городской набережной

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Жителей Ростова возмутили дети, купающиеся в фонтане на городской набережной. Горожане 4 июня поделились своим недовольством по этому поводу в соцсетях.Последние полторы недели воздух в донской столице прогревается до +31…+34 градусов. Ростовчане спасаются от жары в воде, но не все желающие окунуться идут именно на пляж - кого-то вполне устраивает и купание в фонтане. Особенно часто там можно встретить детей. Однако не всех горожан устраивает такое поведение малышей.- Хочу напомнить родителям, что фонтан (любой, не только тот, что на набережной) - не место для купания ваших детей, - пишет местный житель.В соцсетях по этому поводу разгораются целые дискуссии. Кто-то не видит в детском развлечении ничего постыдного и раздражающего, а есть и ярые противники подобных шалостей. Также среди ростовчан нашлись те, кто беспокоится о здоровье ребят и просит родителей быть внимательнее и осторожнее.- Вам не страшно, что ваши дети заразятся чем-нибудь или получат травму, поскользнувшись на мокрой плитке, которая не предназначена для беготни? - спрашивает автор поста.