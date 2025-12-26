Новости
Желтый уровень погодной опасности объявили на Дону из-за порывистого ветра, снегопада и гололедицы

Жителей Ростовской области предупреждают о резком ухудшении погодных условий. Гидрометцентр РФ объявил в регионе желтый уровень погодной опасности в связи с надвигающимся комплексом неблагоприятных явлений.

В период с 9:00 до 23:00 26 декабря ожидается шквалистый ветер с порывами до 18 м/с, а также пыльная буря и местами метель. Снегопады, гололед и метель продолжатся в регионе ориентировочно до конца суток 27 декабря.

Кроме того, в вечерние часы из-за ветрового нагона прогнозируется подъем уровня воды в устье реки Дон в районе Азова до неблагоприятных отметок. Предупреждение о возможном наводнении будет действовать до 2 часов ночи 27 декабря.
