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Ростов вошел в топ-10 самых популярных городов страны для командировок

Ростов вошел в топ-10 самых популярных городов страны для командировок
Донская столица вошла в десятку популярных для командировок городов России. Рейтинг самых востребованных для поездок бизнесменов городов опубликовали «Известия».

Первое место заняла Москва — в столицу страны чаще всего летают россияне, и на это направление приходится 28% всех купленных авиабилетов. Следом за ней идут Санкт-Петербург (8%), Новосибирск (4%), Краснодар (3%), Екатеринбург (3%), Иркутск (3%) и Симферополь (3%). Восьмая позиция досталась донской столице, в которую также отправляются 3% бизнесменов, купивших билеты.

По востребованности на командировки Ростов-на-Дону обогнал Уфу и Казань (по 2%). В издании отмечают, что пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по рынку делового туризма. Но с постепенными послаблениями ограничительных мер она начинает восстанавливаться.

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