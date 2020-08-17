Ростов вошел в топ-10 самых популярных городов страны для командировок

Донская столица вошла в десятку популярных для командировок городов России. Рейтинг самых востребованных для поездок бизнесменов городов опубликовали «Известия».Первое место заняла Москва — в столицу страны чаще всего летают россияне, и на это направление приходится 28% всех купленных авиабилетов. Следом за ней идут Санкт-Петербург (8%), Новосибирск (4%), Краснодар (3%), Екатеринбург (3%), Иркутск (3%) и Симферополь (3%). Восьмая позиция досталась донской столице, в которую также отправляются 3% бизнесменов, купивших билеты.По востребованности на командировки Ростов-на-Дону обогнал Уфу и Казань (по 2%). В издании отмечают, что пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по рынку делового туризма. Но с постепенными послаблениями ограничительных мер она начинает восстанавливаться.