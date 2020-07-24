Ростов-на-Дону занял первое место в топ-5 популярных летних направлений у москвичей

Лидером среди самых популярных летних направлений у жителей Москвы стала донская столица. Рейтинг самых востребованных городов для отдыха у москвичей составили в Tutu.ru.По данным специалистов, следующие места после Ростова-на-Дону занимают Переславль-Залесский, Воронеж, а также Рязань и Саратов. Примечательно, что Санкт-Петербург долгие годы был лидером в данном списке, однако перестал быть востребованным у жителей столицы России.Кроме того, Ростов еще в 2019 году не входил даже в топ-20 популярных направлений у москвичей. Теперь же в донскую столицу стремится большинство граждан.