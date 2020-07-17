Ростов вошёл в десятку самых бородатых городов России
Фото: Uniqueman.ru
Федеральная сеть барбершопов составила рейтинг самых бородатых городов-миллионников России. Согласно проведённому наблюдению «МК», в десяти уголках страны живут самые надёжные, интеллектуальные и романтические мачо.
Так, Ростов-на-Дону закрывает топ-10 бородатых российских городов. В донской столице средняя длина бороды составляет 2,3 сантиметра.
Затем следует Казань. Растительность на лице мужчин в этой части страны составляет 2,7 сантиметров. В Екатеринбурге, Самаре и Омске популярна длина в три-четыре сантиметра. Мужчины носят в среднем бороды по 3,1 см, 3,5 см, 3,8 см соответственно.
Москва занимает пятое место в топе. Однако она выделяется среди других городов оригинальным подходом к стрижке бород. Например, жители столицы любят такие экзотические фасоны, как Верди (борода округлой формы с частично выбритыми щеками и пышными усами, названа в честь великого итальянского композитора Джузеппе Верди), Ван Дейк (простое сочетание остроконечной бороды и тонких усов, излюбленное фламандским портретистом 17-го века) и «утиный хвост» (разновидность классической бороды, нижняя часть которой похожа на хвост утки). Поскольку эти стрижки требуют богатой растительности на лице, москвичи носят бороды не короче 4,3 сантиметров.
Совсем ненамного отличаются пышностью своей бороды жители города Красноярска. Но всё же они находятся на четвёртом месте со своими 4,6 сантиметрами.
В тройку лидеров попали Санкт-Петербург, Челябинск и Новосибирск. Несмотря на то, что Пётр I жёстко боролся с бородачами и придумывал для них налоги, жители культурной столицы с гордостью и достоинством носят бороду в 5,2 сантиметра. Более того, сильная часть населения считает её особым шиком. По мнению жителей Челябинска, чем борода длиннее, тем она красивее. Поэтому мужчины спокойно отпускают растительность на 5,8 сантиметров.
С огромным отрывом на первое место вырывается Новосибирск. Именно в этом холодном городе живут самые надёжные, интеллектуальные и обаятельные мужчины с бородой в 6,3 сантиметров.
Аналитики уверены, что длина бороды может говорить о многом.
- Мы регулярно изучаем зависимость наличия бороды и ее длины от социальных, культурных и климатических особенностей региона. Нам важно понимать, что именно оказывает наибольшее влияние на наличие и предпочтительную длину бороды: мода, религия, семейные традиции, уровень благосостояния или климатические условия? - поясняет основатель сети барбершопов Антон Василенко.
Напомним, мода на бороды появилась пять лет назад и уверенно закрепилась за представителями сильного пола. Кроме того, выбор большинства дам начал падать на бородачей. Возможно, у женщин они ассоциируются с сексуальностью и романтическим отношением к миру.