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Ростов, Таганрог и Шахты - лидеры по числу новых инфицированных COVID-19

Ростов, Таганрог и Шахты - лидеры по числу новых инфицированных COVID-19
В Ростовской области коронавирус подхватили 1 069 человек. Большинство из них - жители донской столицы (245 человек). Еще 61 зараженный - из Таганрога и 60 - из Шахт. Еще 59 новых пациентов с COVID-19 - из Волгодонска, 52 - из Неклиновского и по 31 - из Аксайского и Зерноградского районов.

В числе заболевших оказались по 29 человек, проживающих в Октябрьском, Сальском и Белокалитвинском районах. В Азове борьбу с коронавирусом начали 23 человека, в Каменске-Шахтинском - 22, в Батайске - 21. COVID-19 обнаружили у 20 человек в Миллеровском районе и Новошахтинске, у 18 - в Семикаракорском и Новочеркасске и 17 - в Каменском районе.

Меньше всего случаев инфицирования зафиксировали в Усть-Донецком районе. Там заболел один человек. По два - в Заветинском, Советском и Куйбышевском районах. В остальных муниципалитетах Ростовской области вирус подхватили от трех до 15 человек.
Фото: РИА Новости.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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