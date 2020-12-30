Ростов, Таганрог и Новочеркасск стали лидерами по числу новых зараженных коронавирусом

В донском регионе больше всего новых зараженных ковидом зафиксировали в Ростове, Новочеркасске и Таганроге. За сутки с 1 на 2 января в области подхватили вирус 394 человека из 38 населенных пунктов.В Ростове заболели 143 гражданина. В Таганроге и Новочеркасске - по 15 и 12 соответственно. По 11 человек заразились в Батайске, Новошахтинске, Шахтах и Красносулинском районе, по 10 человек - в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Неклиновском и Сальском районах. По девять граждан подхватили опасный вирус в Азовском, Каменском и Чертковском районах, по восемь - в Гуково и Мясниковском районе. По семь случаев заболевания выявлено в Верхнедонском, Константиновском и Морозовском районах, по шесть - в Белокалитвинском, Кашарском, Пролетарском, Тацинском и Цимлянском. В остальных муниципалитетах зарегистрирвано от одного до четырех инфицированных.За все время пандемии в Ростовской области ковид подтвердился у 52 437 человек.