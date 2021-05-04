Ростов - снова в лидерах по числу зараженных коронавирусом

В Ростовской области зафиксировали еще 211 случаев заболевания COVID-19. По данным на 6 мая, большинство новых инфицированных - жители донской столицы. Там диагноз подтвердился у 78 человек. На второе место с четвертого поднялся Неклиновский район (9 зараженных).В Таганроге, Гуково и Семикаракорском районе коронавирус подхватили по восемь человек. В Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Багаевском - по семь, а в Сальском районе и Новочеркасске - по шесть. Пациентами с COVID-19 стали по пять жителей Каменского, Зерноградского, Тарасовского, Красносулинского районов и города Шахт. В Мартыновском и Морозовском заболели по четыре человека.Положительные результаты тестов на инфекцию получили по три человека в Аксайском, Кашарском, Азовском, Мясниковском районах и Батайске. В Орловском, Цимлянском, Кагальницком, Миллеровском и Волгодонске - по два. Меньше всего инфицированных оказалось на территории Песчанокопского, Зимовниковского, Дубовского, Октябрьского, Чертковского, Заветинского, Волгодонского районов. Там, как в Донецке и Азове, заболели по одному дончанину.С начала пандемии опасный вирус подхватили 89 282 человека. Из них 4 106 пациентов ковидных госпиталей не смогли побороть COVID-19. За прошедшие сутки скончались три женщины в возрасте 70, 74 и 83 лет и трое мужчин 69, 70 и 85 лет. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.