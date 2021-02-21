Лидерами по числу новых зараженных COVID-19 стали Ростов и Таганрог

В Ростовской области специалисты выявили 314 новых случаев инфицирования коронавирусом. За сутки с 22 по 23 февраля больше всего заболевших оказалось среди жителей донской столицы (117 человек) и Таганрога (14 человек).В Батайске и Новочеркасске пациентами с COVID-19 стали по 13 человек, в Зерноградском районе - 11, а в Мясниковском - 10. По девять зараженных обнаружили на территории Кагальницкого и Азовского районов; в Неклиновском и Сальском - по восемь. В Шахтах диагноз подтвердился у шести человек.По пять инфицированных оказалось в Пролетарском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Цимлянском районах и городе Азове. В Морозовском, Багаевском и Семикаракорском по четыре человека получили положительные тесты. А в Октябрьском, Песчанокопском, Ремонтненском, Тацинском, Обливском, Егорлыкском районах заболели по три жителя. Аналогичная ситуация - в Константиновском, Матвеево-Курганском, Орловском, а также в Новошахтинске и Гуково.Инфекцию подхватили по два жителя Красносулинского, Зимовниковского, Тарасовского, Чертковского, Миллеровского районов и города Каменска-Шахтинского. Меньше всего зараженных оказалось в Кашарском, Целинском, Аксайском, Верхнедонском, Шолоховском, Веселовском районах, Зверево, Волгодонске, Донецке. В этих муниципалитетах пациентами с COVID-19 стали по одному человеку.Всего за период пандемии положительные тесты получили 71 579 дончан. Из них 3 058 не смогли побороть инфекцию. Как сообщили в правительстве региона, все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.