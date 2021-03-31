Ростов лидирует по числу новых пациентов с коронавирусом

В Ростовской области COVID-19 подхватили еще 243 человека. За сутки с 1 по 2 апреля наибольшее число случаев инфицирования выявили в донской столице (96 человек). На втором месте оказался Каменск-Шахтинский - там заболели 11 человек.По семь зараженных появилось в Неклиновском районе и городе Шахты. А в Азовском, Зерноградском, Цимлянском, Красносулинском и Новочеркасске - по шесть. В Батайске, Новошахтинске, Тацинском, Волгодонском, Белокалитвинском районах пациентами с COVID-19 стали по пять дончан. В Дубовском, Егорлыкском, Семикаракорском, Морозовском районах, а также в Таганроге и Волгодонске инфекцию подхватили по четыре человека.На территории Сальского, Мясниковского, Аксайского, Матвеево-Курганского и Донецка заболели по три человека. По два жителя получили положительные тесты в Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Ремонтненском, Милютинском, Кагальницком и Гуково. В Кашарском, Тарасовском, Усть-Донецком, Песчанокопском, Орловском, Родионово-Несветайском, Чертковском, Веселовском районах. Аналогичная ситуация в Багаевском, Зимновниковском, Константиновском, Октябрьском, Советском и Азове.С начала пандемии инфекцию подхватили 81 320 дончан. Из них 3 632 человека скончались от осложнений, вызванных опасным вирусом. По информации регионального правительства, за прошедшие сутки не стало 27 человек в возрасте от 44 до 88 лет.