Ростов, Шахты и Волгодонск - лидеры по новым пациентам с коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

Ростов, Шахты и Волгодонск стали лидерами по числу новых инфицированных COVID-19. По данным на 11 февраля, диагноз подтвердился у 1 476 жителей донской столицы. В Шахтах диагноз подтвердился у 168 человек, а в Волгодонске - у 156. Немного меньше, 154 зараженных, оказалось в Таганроге.В Азовском районе борьбу с вирусом начали 134 человека, в Новошахтинске - 130, а в Новочеркасске и Аксайском районе - по 110. Положительные результаты ПЦР-тестов получили 109 человек из Батайска и по 103 - из Сальского и Миллеровского районов. В Гуково заболели 97 человек, в Мясниковском районе - 90, в Красносулинском - 80, а в Азове - 76.Меньше всего инфицированных оказалось в Советском районе. Там коронавирус подхватил всего один человек. В остальных муниципалитетах региона коронавирусом заразились от 12 до 70 человек.Всего с начала пандемии медики зафиксировали 253 948 случаев инфицирования COVID-19. Большинство пациентов ковидных госпиталей побороли опасный вирус. Однако спасти удалось не всех. Коронавирус забрал жизни 10 144 человек, сообщили в областном правительстве.