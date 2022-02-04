Ростов, Таганрог и Шахты стали лидерами по заболевшим COVID-19 за сутки

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели жители всех городов и районов. По данным на 7 февраля, большинство новых инфицированных - жители донской столицы. На втором месте по количеству новых пациентов с COVID-19 оказался Таганрог (152 человека). На третьем - Шахты. Там заболели 139 человек.На территории Волгодонска положительные результаты ПЦР-тестов получили 123 человека, в Батайске - 119, в Аксайском районе - 103. В числе зараженных - и жители Новочеркасска (97 человек), Сальского (90), Мясниковского (73), Красносулинского районов и Новошахтинска (по 72 человека).Борьбу с вирусом начали по 64 жителя Октябрьского района и Гуково, 63 человека из Белокалитвинского, 62 - из Миллеровского, 60 - из Азовского районов.Меньше всего заболевших выявили в Обливском (пять человек) и Советском (четыре) районах. В остальных муниципалитетах коронавирусом заразились от 10 до 50 человек.Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 238 530 человек. По информации регионального правительства, 10 088 из них скончались от тяжелых последствий COVID-19.