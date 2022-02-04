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Ростов, Таганрог и Шахты стали лидерами по заболевшим COVID-19 за сутки

Ростов, Таганрог и Шахты стали лидерами по заболевшим COVID-19 за сутки
В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели жители всех городов и районов. По данным на 7 февраля, большинство новых инфицированных - жители донской столицы. На втором месте по количеству новых пациентов с COVID-19 оказался Таганрог (152 человека). На третьем - Шахты. Там заболели 139 человек.

На территории Волгодонска положительные результаты ПЦР-тестов получили 123 человека, в Батайске - 119, в Аксайском районе - 103. В числе зараженных - и жители Новочеркасска (97 человек), Сальского (90), Мясниковского (73), Красносулинского районов и Новошахтинска (по 72 человека).

Борьбу с вирусом начали по 64 жителя Октябрьского района и Гуково, 63 человека из Белокалитвинского, 62 - из Миллеровского, 60 - из Азовского районов.

Меньше всего заболевших выявили в Обливском (пять человек) и Советском (четыре) районах. В остальных муниципалитетах коронавирусом заразились от 10 до 50 человек.

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 238 530 человек. По информации регионального правительства, 10 088 из них скончались от тяжелых последствий COVID-19.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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