Ростов на новой рабочей неделе накроют дожди

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На новой рабочей неделе Ростов накроют дожди. Прогноз с 5 по 9 августа опубликовали специалисты Гидрометцентра.В понедельник, 5 августа, будет малооблачно, пойдет дождь. Днем температура воздуха поднимется до +29 градусов. Вечером ожидается похолодание до +19 градусов.На следующий день температура воздуха будет аналогичной. Температура воздуха достигнет +27 градусов. Ночью похолодает до +18 градусов.В среду, 7 августа, столбики термометров поднимутся до +28 градусов, а к вечеру похолодает до +18 градусов.В конце недели дожди перестанут лить. Температура воздуха прогреется до +30 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до +18 градусов.