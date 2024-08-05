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Ростов на новой рабочей неделе накроют дожди

Ростов на новой рабочей неделе накроют дожди
На новой рабочей неделе Ростов накроют дожди. Прогноз с 5 по 9 августа опубликовали специалисты Гидрометцентра.

В понедельник, 5 августа, будет малооблачно, пойдет дождь. Днем температура воздуха поднимется до +29 градусов. Вечером ожидается похолодание до +19 градусов.

На следующий день температура воздуха будет аналогичной. Температура воздуха достигнет +27 градусов. Ночью похолодает до +18 градусов.

В среду, 7 августа, столбики термометров поднимутся до +28 градусов, а к вечеру похолодает до +18 градусов.

В конце недели дожди перестанут лить. Температура воздуха прогреется до +30 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до +18 градусов.
Фото: Rostov.ru
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