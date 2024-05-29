Ростов-на-Дону с 29 мая накроют дожди

Фото: Rostov.ru

Ростов-на-Дону в ближайшие сутки накроют дожди в сочетании с грозой. Об этом сообщают синоптики Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Согласно данным специалистов, погода значительно ухудшится вечером 29 мая. Дождь ожидается в сочетании с грозой. Порывы воздушных масс в это период могут усилиться до 15-18 метров в секунду. Столбики термометров днем достигнут +26…+28 градусов, а ночью опустятся до +14...+16 градусов.На следующий день погода не изменится. Столбики термометров достигнут +25…+27 градусов, ночью будет +15…+17 градусов.