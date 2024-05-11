В Ростовской области 12 мая прогнозируют заморозки до -3 градусов

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В Ростовской области синоптики прогнозируют заморозки в ближайшие сутки. Информацию об этом сообщают специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По прогнозам синоптиков, с 12 мая ночью в некоторых районах прольют дожди. Ночью температура воздуха опустится до +6…+11 градусов. Столбики термометров опустятся до +6…+11 градусов, местами – до +1 градуса. Во второй половине ночи, а также утром местами – заморозки до -1…-3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +13…+18 градусов, по югу – до +22 градусов.На следующий день погода не изменится. Столбики термометров достигнут +5…+10 градусов, местами – до +1 градуса. Во второй половине ночи и утром в некоторых местах – заморозки до -0,1…-3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +11…+16 градусов, по югу – до +20 градусов.