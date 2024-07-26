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В Ростове 27 июля ожидается мощная магнитная буря

В Ростове 27 июля ожидается мощная магнитная буря
На Ростов 27 июля обрушится мощная магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

По последним данным, буря началась еще 26 июля около 06:00 и закончилась к 12:00. Удары по силе достигли около 5 баллов. Геомагнитный шторм продлится и на следующий день. Удары начнут атаковать Землю около полуночи, завершится буря около 09:00. По силе шторм достигнет уровня G1.

В этот период метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. Чтобы избежать этого, следует исключить из рациона вредную пищу. Также следует отказаться от кофе.
Фото: Rostov.ru
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