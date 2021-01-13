Ростов лидирует по числу заболевших COVID-19 в области

За сутки специалисты выявили 398 случаев заражения коронавирусом в Ростовской области. Большинство из них — жители донской столицы (136 человек).Второе место по количеству новых заболевших делят Новошахтинск, Батайск, Гуково и Миллеровский район. В этих муниципалитетах опасный вирус подхватили по 14 человек. В Таганроге, Волгодонске и Неклиновском районе заразились по 13 жителей, а в Сальском, Верхнедонском и городе Новочеркасске - по 12.В Чертковском районе пациентами с COVID-19 стали 11 человек, а в Красносулинском и Куйбышевском - по 10. Диагноз подтвердился у девяти дончан, проживающих на территории Зимовниковского района и у восьми человек из Егорлыкского. По семь инфицированных выявили в Шахтах и Азовском районе, а в Багаевском, Шолоховском и Морозовском - по пять.В Боковском, Родионово-Несветайском и Кашарском районах заболели по четыре человека. По три пациента с коронавирусом появились в Веселовском, Аксайском, Пролетарском, Тарасовском, Константиновском, а также в городах Азове и Зверево. В Волгодонском, Песчанокопском, Мясниковском, Матвеево-Курганском и Белокалитвинском - по два. Меньше всего случаев инфицирования зафиксировали в Орловском, Ремонтненском, Целинском, Усть-Донецком, Тацинском, Заветинском, Дубовском, Кагальницком, Каменском, Обливском районах и Донецке. Там заразились по одному жителю Ростовской области.С начала пандемии COVID-19 подхватили 57 528 человек. Из них 2 310 врачам не удалось спасти.