Ростов лидирует по ценам на курицу, колбасу и масло

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Ростов стал лидером по ценам на курицу, колбасу и масло. Актуальные статистические данные на ряд продуктов питания на 20 ноября опубликовал Ростовстат.Наиболее дорогой среди других городов области стала курица. Стоимость птицы – 234 рубля. Тогда как в Миллерово цена – 197 рублей. Кроме того, недешевая и вареная колбаса – 500 рублей. Повысилась цена на масло. Сливочное на прилавках можно купить за 732 рубля, а подсолнечное – за 129 рублей. Маргарин в Ростове стоит 253 рубля.Стоимость молочных продуктов тоже повысилась. Цена на сметану – 294 рубля, а на творог – 497 рублей. Недешевый сыр – 738 рублей. Аналогичный товар в Волгодонске стоит 680 рублей. Самый дорогой в Ростове по-прежнему хлеб: из ржаной муки – 76 рублей, из пшеничной – 79 рублей.На некоторые товары в донской столице цена ниже, чем в регионе. Так, за свинину попросят 357 рублей. В Таганроге цена продукта – 388 рублей. Подобная ситуация – с молоком. Его цена – 70 рублей, а в Таганроге – 73 рубля.