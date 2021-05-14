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Ростов - лидер по числу инфицированных коронавирусом в регионе

Ростов - лидер по числу инфицированных коронавирусом в регионе
В Ростовской области за сутки выявили 203 случая инфицирования коронавирусом. По данным на 15 мая, большинство заболевших (73 человека) - жители Ростова-на-Дону. На втором месте - Батайск и Зерноградский район. Там заразились по девять человек.

В Новочеркасске, Таганроге, Каменском и Аксайском районах положительные результаты тестов получили по шесть человек, в Багаевском и Семикаракорском - по пять. По четыре заболевших оказались в Неклиновсом, Кагальницком, Сальском районах и Шахтах. В Новошахтинске, Азове, Каменске-Шахтинском, а также Красносулинском, Милютинском, Орловском, Морозовском, Кашарском и Миллеровском районах - по три.

Пациентами с COVID-19 стали по два жителя Азовского, Усть-Донецкого, Шолоховского, Заветинского районов и Донецка. На территории Белокалитвинского, Дубовского, Родионово-Несветайского, Тацинского, Ремонтненского, Целинского, Пролетарского, Октябрьского, Матвеево-Курганского и Егорлыкского - по одному. Аналогичная ситуация - в Песчанокопском, Веселовском, Волгодонском, Зимовниковском, Куйбышевском, Мартыновском, Константиновском, Тарасовском и Чертковском районах, а также Гуково и Волгодонске.

Всего за период пандемии вирус подхватили 91 333 человека. По информации регионального правительства, 4 226 из них скончались от болезни. За минувшие сутки из жизни ушли 15 дончан в возрасте от 54 до 90 лет.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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