Ростов снова лидирует по числу новых случаев инфицирования COVID-19

Ростов-на-Дону снова занимает первое место по количеству заболевших коронавирусом в регионе. За сутки с 19 по 20 марта в донской столице положительные тесты получили 102 человека. На втором месте оказались Батайск и Новочеркасск (по девять зараженных).В Таганроге COVID-19 подхватили восемь человек. В Семикаракорском, Мясниковском и Зерноградском районах - по семь. По шесть новых случаев инфицирования зафиксировали на территории Неклиновского и Аксайского районов. В Сальском, Белокалитвинском, Азовском районах и городе Шахты - по пять.По четыре пациента с коронавирусом выявили на территории Матвеево-Курганского, Каменского, Цимлянского районов и Гуково. В Красносулинском, Кагальницком и Багаевском заразились по три человека. В Зимовниковском, Егорлыкском, Морозовском, Константиновском, Куйбышевском, Веселовском, Тацинском и Пролетарсском - по два. Столько же заболевших оказалось в Миллеровском районе, Азове, Новошахтинске, Волгодонске. Борьбу с COVID-19 начали жители Целинского, Тарасовского, Усть-Донецкого, Мартыновского, Чертковского, Обливского, Родионово-Несветайского, Октябрьского, Милютинского и Орловского районов. В этих муниципалитетах заболели по одному человеку.Всего за период пандемии вирус обнаружили у 78 189 дончан. По информации регионального правительства, 3 390 пациентов ковидных госпиталей скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.