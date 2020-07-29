Ростов - большая талантливая массовка: жители города рассказали о своём опыте на съёмочных площадках

В Ростове-на-Дону часто проходят съёмки кинофильмов. Жители города нередко видят знаменитостей на улицах и в парках, наблюдают за творческим процессом любимых актёров и режиссёров. Однако некоторые ростовчане приближаются к этой сфере намного ближе, пробуют кухню изнутри. Журналист Rostov.ru поговорил с горожанами, которые приняли участие в создании кинопроектов, и узнал, что чувствуют рядовые зрители, оказавшись на съёмочной площадке лицом к лицу со звёздами. Без специального образования и актёрских навыков наши герои попали на большие экраны, играя эпизодические роли.Ростовчанке Наталье Миляевой - 44 года. По словам женщины, она «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Ведь, и правда, у Натальи несколько профессий: педагог, юрист, повар. А сейчас она занимает должность руководителя театра кукол и выступает с детками в разных спектаклях и постановках. У Натальи нет профессионального актёрского образования, но ростовчанка всегда хотела попробовать себя в роли актрисы. И такой шанс ей выпал уже два раза. Женщина снялась в массовке в таких проектах, как «Одесса» и «Капкан для монстра».Съёмки определённых эпизодов этих картин проходили в Ростове-на-Дону. «Одессу» Валерия Тодоровского снимали на старом аэродроме на проспекте Шолохова в 2018 году.Старый ростовский аэродром подходил для фильма как нельзя лучше. Ведь действия в проекте «Одесса» разворачиваются в 1970 году. В знойную жару курортники и жители столицы летят в жемчужину Черноморья.Картина вышла на большие экраны кинотеатров в 2019 году. Безусловно, на показ пришли все задействованные в массовке.У ростовчанки нет цели пробиться в кино, хотя есть мечта сняться в каком-нибудь фильме. По словам женщины, это очень большой труд, и после таких опытов в массовке становится понятно, насколько тяжела жизнь актёров.Ещё один проект, в котором принимала участие ростовчанка, - сериал «Капкан для монстра». Съёмки проходили весной 2020 года в ботаническом саду в Ростове. В этот раз Наталья вместе с остальной массовкой должна была кричать и кидать камни в проходящего убийцу.После двух удачных опытов в съёмках кинофильмов у Натальи сформировались определённые взгляды на профессию артиста и на киноиндустрию в целом.26-летний Александр из Ростова попробовал себя в роли артиста уже два раза. Его дебют состоялся в 2019 году в российском сериале «Зелёный фургон. Совсем другая история». Съёмки проходили двумя годами ранее в сквере 1-го Мая на Большой Садовой.Очень большое внимание сценаристы уделили деталям. На территории поставили бутафорные лавочки, киоск Роспечати, плитку посыпали песком. Сделали даже муляжи монеток и мороженое того времени. Александр играл матроса.Съёмки сериала в Ростове проходили с шести утра до позднего вечера, даже ночи.Сериал «Зелёный фургон. Совсем другая история» снял режиссёр Сергей Крутин. В главных ролях снялись Дмитрий Харатьян, Семён Трескунов, Екатерина Олькина, Александр Наумов, Наталия Вдовина, Анатолий Кот и многие другие.Буквально через год Александр Колесников снялся в следующем киносериале - «Соседи-3», режиссёром которого был Евгений Виноградов. По словам героя, этот опыт ему понравился больше предыдущего.В процессе монтажа фильмов или сериалов очень много эпизодов вырезается или сжимается. Так, ростовчанин поделился одной интересной сценой, которая, к сожалению, не вошла в картину.По мнению парня, массовка - это интересный опыт, но не постоянное развлечение. Тем более не стоит воспринимать такие роли как работу. Хотя, если Александру предложат сняться ещё в одной-другой картине, он с радостью согласится.В массовке Анна Воловикова принимала участие пока только один раз. Сейчас 32-летняя женщина является руководителем конного клуба. Умение ездить верхом на лошадях сыграло на руку ростовчанке. На кастинг проекта «Платов» искали людей таких, как она, умеющих ладить со скакунами. Показав хорошо себя на пробах, Анна запомнилась режиссёру фильма Лике Крылаевой.Информацию о наборе людей в массовку на фильм «Эй, москвич!» или «Поездка к деду» женщина видела и до звонка знакомой. По словам ростовчанки, она не подходила по возрасту, потому что в критериях было чётко написано: «Нужны молодые люди до 25 лет», а на тот момент героине было уже 30. В итоге на месте художники поняли, что женщина, хоть и старше возрастного ценза, замечательно подходит для роли московской молодой тусовщицы.Съёмки проходили летом 2019 года на парковке аксайской «МЕГИ». Участники массовки работали 12 часов, с 18:00 до 6:00.На съёмочной площадке также были байкеры, дрифтеры, каскадёры. Для каждого режиссёр обозначил схему действий.Женщина признались, что под конец работы ноги у нее гудели, так как она была на высоких каблуках. Дублей было очень много, массовка вся вымоталась, но эмоций каждый получил целый вагон и маленькую тележку. Как сказала героиня, это был её первый опыт в съёмках фильма и, скорее всего, не последний. Анна надеется, что ей удастся попасть ещё не в один кинопроект.В настоящее время картина «Эй, москвич!» находится в стадии производства. Режиссёром фильма выступил Павел Игнатов. В нём снялись такие актёры, как Денис Нурулин, Владимир Стеклов, Кирилл Каганович, Таша Цветкова, Сергей Баринов и другие.Наши герои взахлёб рассказывали журналисту Rostov.ru о своих эмоциях, переживаниях, о том, почему стоит пробовать себя в кино, даже если ты далёк от профессии актёра. По словам ростовчан, это дело очень затягивающее. Неудивительно, что все участники массовок хотят снова оказаться на съёмочных площадках.