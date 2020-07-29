Ростов - большая талантливая массовка: жители города рассказали о своём опыте на съёмочных площадках
В Ростове-на-Дону часто проходят съёмки кинофильмов. Жители города нередко видят знаменитостей на улицах и в парках, наблюдают за творческим процессом любимых актёров и режиссёров. Однако некоторые ростовчане приближаются к этой сфере намного ближе, пробуют кухню изнутри. Журналист Rostov.ru поговорил с горожанами, которые приняли участие в создании кинопроектов, и узнал, что чувствуют рядовые зрители, оказавшись на съёмочной площадке лицом к лицу со звёздами. Без специального образования и актёрских навыков наши герои попали на большие экраны, играя эпизодические роли.
Наталья Миляева
Ростовчанке Наталье Миляевой - 44 года. По словам женщины, она «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Ведь, и правда, у Натальи несколько профессий: педагог, юрист, повар. А сейчас она занимает должность руководителя театра кукол и выступает с детками в разных спектаклях и постановках. У Натальи нет профессионального актёрского образования, но ростовчанка всегда хотела попробовать себя в роли актрисы. И такой шанс ей выпал уже два раза. Женщина снялась в массовке в таких проектах, как «Одесса» и «Капкан для монстра».
Съёмки определённых эпизодов этих картин проходили в Ростове-на-Дону. «Одессу» Валерия Тодоровского снимали на старом аэродроме на проспекте Шолохова в 2018 году.
- Работа над кинофильмом проходила осенью. У массовки было всего два съёмочных дня. Я играла роль пассажирки и, признаюсь, чувствовала страх. На территории аэропорта поставили самолёт, и мы должны были подниматься на него по трапу и спускаться. Конечно, режиссёры перед дублями рассказывали, что и как мы должны делать, - рассказала Наталья Миляева.
Старый ростовский аэродром подходил для фильма как нельзя лучше. Ведь действия в проекте «Одесса» разворачиваются в 1970 году. В знойную жару курортники и жители столицы летят в жемчужину Черноморья.
Картина вышла на большие экраны кинотеатров в 2019 году. Безусловно, на показ пришли все задействованные в массовке.
- Я сидела в зале и знала, что там есть я. Когда видела хоть малюсенький кусочек моего платья или свои очертания, мне становилось очень приятно. Эмоции не передать словами, это просто большой восторг. Очень жаль, что фильм не получил отклика в сердцах зрителей, - поделилась Наталья.
У ростовчанки нет цели пробиться в кино, хотя есть мечта сняться в каком-нибудь фильме. По словам женщины, это очень большой труд, и после таких опытов в массовке становится понятно, насколько тяжела жизнь актёров.
- Их работа на самом деле малооплачиваемая. Нам за съёмки заплатили по 800 рублей. Актёрам за смену платят, конечно, побольше. Но этих денег мало по сравнению с тем, сколько они работают и как сильно устают, - посетовала Наталья Миляева.
Ещё один проект, в котором принимала участие ростовчанка, - сериал «Капкан для монстра». Съёмки проходили весной 2020 года в ботаническом саду в Ростове. В этот раз Наталья вместе с остальной массовкой должна была кричать и кидать камни в проходящего убийцу.
- Я помню, как мимо проходила Людмила Артемьева. В тот момент у меня дух захватило. Но я не полезла за автографом и с просьбой сфотографироваться. Всё-таки уважаю личное пространство актёров и не пристаю, - подчеркнула героиня.
После двух удачных опытов в съёмках кинофильмов у Натальи сформировались определённые взгляды на профессию артиста и на киноиндустрию в целом.
- Массовка даёт возможность иметь причастность к такому большому и доброму делу. Просто побыть в этой среде и почувствовать себя кусочком важного проекта - это вызывает неописуемую радость. Я познакомилась с очень классными и творческими ребятами и поняла, что весь Ростов - это большая талантливая массовка, - отметила Наталья Миляева.
Александр Колесников
26-летний Александр из Ростова попробовал себя в роли артиста уже два раза. Его дебют состоялся в 2019 году в российском сериале «Зелёный фургон. Совсем другая история». Съёмки проходили двумя годами ранее в сквере 1-го Мая на Большой Садовой.
- Когда я пришёл на площадку, понял, что режиссёры и художники не ищут в массовке каких-то Бредов Питов. Им неважно, как выглядит человек, есть ли у него высыпания на лбу или ещё что-то, - сообщил Александр.
Очень большое внимание сценаристы уделили деталям. На территории поставили бутафорные лавочки, киоск Роспечати, плитку посыпали песком. Сделали даже муляжи монеток и мороженое того времени. Александр играл матроса.
- В сцене в трактире мне надо было называть какие-то улицы, указывая на карту. Конечно, в фильме этого не слышно. Затем я должен был легонько одёрнуть Харатьяна, - смеётся герой. - Ещё в одном эпизоде я прогуливался с девушкой, болтал с ней и покупал мороженое. Очень повезло, что я попал в крупный план и меня можно было узнать. В большинстве случаев даже непонятно, те же это актёры или нет.
Съёмки сериала в Ростове проходили с шести утра до позднего вечера, даже ночи.
- Я как журналист и человек, разбирающийся в видео, наблюдал за работой операторов, режиссёров, сценаристов. А так как сфера кинематографа, по сути, закрытая, то это стало вдвойне интересней. Что касается актёров, то это обычные люди. Если театр и кино - не цель жизни, то не стоит к ним лезть.
Сериал «Зелёный фургон. Совсем другая история» снял режиссёр Сергей Крутин. В главных ролях снялись Дмитрий Харатьян, Семён Трескунов, Екатерина Олькина, Александр Наумов, Наталия Вдовина, Анатолий Кот и многие другие.
Буквально через год Александр Колесников снялся в следующем киносериале - «Соседи-3», режиссёром которого был Евгений Виноградов. По словам героя, этот опыт ему понравился больше предыдущего.
- На вторую картину я даже не подавал заявки на участие, мне самому позвонили и позвали. Я бы даже сказал, что в «Соседях» у меня была роль третьего или четвёртого плана. Мы с парнями играли друзей жениха, - рассказал Александр.
В процессе монтажа фильмов или сериалов очень много эпизодов вырезается или сжимается. Так, ростовчанин поделился одной интересной сценой, которая, к сожалению, не вошла в картину.
- В одном эпизоде жениха и его друзей, то есть нас, загнал в воду бык. Настоящий живой бык. Мы сидели на камне, ахали-охали и изображали шок в пустоту. Знаете, как это было сложно? А какая-то девушка, которая сидела и улыбалась мне с берега, как-то сказала, чтобы я ярче играл. Но нельзя играть ярче, когда ты в принципе не умеешь играть, - продолжил Александр.
По мнению парня, массовка - это интересный опыт, но не постоянное развлечение. Тем более не стоит воспринимать такие роли как работу. Хотя, если Александру предложат сняться ещё в одной-другой картине, он с радостью согласится.
Анна Воловикова
В массовке Анна Воловикова принимала участие пока только один раз. Сейчас 32-летняя женщина является руководителем конного клуба. Умение ездить верхом на лошадях сыграло на руку ростовчанке. На кастинг проекта «Платов» искали людей таких, как она, умеющих ладить со скакунами. Показав хорошо себя на пробах, Анна запомнилась режиссёру фильма Лике Крылаевой.
- На площадке я познакомилась с Ликой Крылаевой, кастинг-директором «Платова». Я ей очень понравилась. Она спросила, почему я раньше не ходила на кастинги. К сожалению, этот проект так и не начали снимать. Но позже Лика лично позвонила мне и пригласила в массовку на другую кинокартину, - поделилась Анна.
Информацию о наборе людей в массовку на фильм «Эй, москвич!» или «Поездка к деду» женщина видела и до звонка знакомой. По словам ростовчанки, она не подходила по возрасту, потому что в критериях было чётко написано: «Нужны молодые люди до 25 лет», а на тот момент героине было уже 30. В итоге на месте художники поняли, что женщина, хоть и старше возрастного ценза, замечательно подходит для роли московской молодой тусовщицы.
Съёмки проходили летом 2019 года на парковке аксайской «МЕГИ». Участники массовки работали 12 часов, с 18:00 до 6:00.
- Всё началось с обзора одежды. Каждый должен был прийти в своём. Мой лук всем понравился, поэтому я сразу пошла на мейк. Как оказалось, костюмер разнесла в пух и прах наряды больше половины девчонок и отправила их переодеваться, - похвасталась наша героиня.
На съёмочной площадке также были байкеры, дрифтеры, каскадёры. Для каждого режиссёр обозначил схему действий.
- Меня и еще трех девушек отобрали отдельно. Сцена начиналась с нашего прохода на территории автостоянки. Мы должны были вышагивать модельной походкой, сопровождая это всё смехом и общением. Затем подходили к группе ребят на внедорожнике и начинали танцевать. Потом камера переходила на машины, которые делали опасные трюки, - объяснила Анна.
Женщина признались, что под конец работы ноги у нее гудели, так как она была на высоких каблуках. Дублей было очень много, массовка вся вымоталась, но эмоций каждый получил целый вагон и маленькую тележку. Как сказала героиня, это был её первый опыт в съёмках фильма и, скорее всего, не последний. Анна надеется, что ей удастся попасть ещё не в один кинопроект.
- Я бы с удовольствием этим занималась постоянно, но с работой не всегда получается. Надеюсь снова попасть в какой-нибудь проект. Может, «Платов» всё-таки снимут. Честно сказать, желание играть в театре и кино у меня было с детства, но сейчас представить себя в роли актрисы - это утопия, - поведала ростовчанка.
В настоящее время картина «Эй, москвич!» находится в стадии производства. Режиссёром фильма выступил Павел Игнатов. В нём снялись такие актёры, как Денис Нурулин, Владимир Стеклов, Кирилл Каганович, Таша Цветкова, Сергей Баринов и другие.
Наши герои взахлёб рассказывали журналисту Rostov.ru о своих эмоциях, переживаниях, о том, почему стоит пробовать себя в кино, даже если ты далёк от профессии актёра. По словам ростовчан, это дело очень затягивающее. Неудивительно, что все участники массовок хотят снова оказаться на съёмочных площадках.